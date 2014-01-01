Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 210801 Наименование Распредвал Volvo 3165423 Magnum 7403165423 Вес [г] 34140 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть распредвал Вольво 3165423 Магнум 7403165423 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.10801. У данной детали есть аналоги с номерами: 030500D12C01, 0657298, 20100412005, 3165423, 50006166, 7403165423. Запчасти двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить распредвал Вольво 3165423 Магнум 7403165423, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти двигателя с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.