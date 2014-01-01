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Маховик Вольво ФШ 12 артикул 210740 DT SPARE PARTS в Алматы

210740 DT SPARE PARTS Маховик Вольво ФШ 12
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 210740
Наименование Маховик Вольво ФШ 12
для оригинального номера 21184666
Вес [г] 38700
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр [мм] 492
Наружный диаметр 1 [мм] 450
Наружный диаметр 2 [мм] 486
Число зубцов 153

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Маховик Вольво ФШ 12 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 210740 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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