|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|210720
|Наименование
|Шестерня, распределительный вал
|Управление двигателем
|цилиндрическое зубчатое колесо
|Вес [г]
|4322
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|221,5
|Ø отверстия [мм]
|25
|Высота [мм]
|40
|Количество отверстий
|6
|Число зубцов
|76
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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