|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|210655
|Наименование
|Болт, шестерня - распределительный вал
|Вес [г]
|39
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина резьбы [мм]
|34
|Длина болта под головкой [мм]
|49
|Ширина зева гаечного ключа
|14
|Размер резьбы
|M10 x 1,25
|Качество / класс
|12.9
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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