Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 210645 Наименование Вал распределительный D12A/B Volvo FH/FM12 Вес [г] 34080 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть вал распределительный D12A/B Вольво FH/ФМ 12 представлена по производителю DT с артикулом 2.10645. У данной детали есть аналоги с номерами: 210645, 20100412004, 8148524. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия вал распределительный D12A/B Вольво FH/ФМ 12 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.