Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 210640 Наименование Распредвал Вольво F12 TD121/122 Вес [г] 13500 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть распредвал Вольво Ф 12 TD121/122 представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.10640. У данной детали есть аналоги с номерами: 030500122000, 20100412200, 468723, 478750, 479620, 5005012200, 5151011. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить распредвал Вольво Ф 12 TD121/122, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.