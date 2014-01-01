|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|210588
|Наименование
|Кольцо седла клапана
|Вес [г]
|23,5
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|30,9
|Наружный диаметр [мм]
|40,1
|Высота [мм]
|6,4
|Угол седла клапана [градус]
|30
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Кольцо седла клапана производителя DT SPARE PARTS с артикулом 210588 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита