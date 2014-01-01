|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|210540
|Наименование
|Выпускной клапан
|Вес [г]
|30
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|31
|Наружный диаметр [мм]
|41,1
|Высота [мм]
|7,4
|Угол седла клапана [градус]
|30
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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