|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|210520
|Наименование
|Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
|Вес [г]
|6,3
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|41
|Наружный диаметр [мм]
|51
|Высота [мм]
|7
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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