|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|210375
|Наименование
|Шестерня, вал водяного насоса
|Вес [г]
|2478
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|25
|Наружный диаметр [мм]
|168,5
|Число зубцов
|60
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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