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Шестерня, вал водяного насоса артикул 210375 DT SPARE PARTS в Алматы

210375 DT SPARE PARTS Шестерня, вал водяного насоса
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 210375
Наименование Шестерня, вал водяного насоса
Вес [г] 2478
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 25
Наружный диаметр [мм] 168,5
Число зубцов 60
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шестерня, вал водяного насоса производителя DT SPARE PARTS с артикулом 210375 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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