|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|210259
|Наименование
|Кольцо уплотнительное маховика VOLVO FH/FM дв. D10B/D12A 2.10259
|Вес [г]
|2
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|29
|Наружный диаметр [мм]
|36
|Высота [мм]
|5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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