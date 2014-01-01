Внутренний диаметр 29 Наружный диаметр [мм] 36 Высота [мм] 5

Запчасть кольцо уплотнительное маховика Вольво FH/FM дв. D10B/D12A 2.10259 представлена по производителю DT с артикулом 2.10259. У данной детали есть аналоги с номерами: 210259, 421158. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное маховика Вольво FH/FM дв. D10B/D12A 2.10259 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.