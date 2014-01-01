Длина [мм] 99 Ширина [мм] 67,2 Толщина [мм] 1 Сторона установки Вход

Запчасть прокладка выпускного коллектора Вольво D12A представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.10251. У данной детали есть аналоги с номерами: 032440, 13213600, 1547881, 210251, 2150505, 2150555, 267560. Прокладки двигателя в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить прокладка выпускного коллектора Вольво D12A, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные прокладки двигателя с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.