|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|210249
|Наименование
|Прокладка выпускного коллектора 6Х RVI Kerax-Magnum, VOLVO FH-FM 2.10249
|для оригинального номера
|20543071
|Вес [г]
|14
|Гарантия
|2 года гарантии
|Сторона установки
|Вход
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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