Внутренний диаметр 30 Наружный диаметр [мм] 60 Высота [мм] 37

Запчасть подшипник водяного насоса шариковый Вольво FH/FM 2.10243 представлена по производителю DT с артикулом 2.10243. У данной детали есть аналоги с номерами: 210243, 471499. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник водяного насоса шариковый Вольво FH/FM 2.10243 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.