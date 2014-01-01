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Уплотнительное кольцо, трубка нагнетаемого воздуха артикул 210215 DT SPARE PARTS в Алматы

210215 DT SPARE PARTS Уплотнительное кольцо, трубка нагнетаемого воздуха
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 210215
Наименование Уплотнительное кольцо, трубка нагнетаемого воздуха
для оригинального номера 469508
Форма Уплотнительное кольцо круглого сечения
Вес [г] 10
Гарантия 2 года гарантии
Внутренний диаметр 63,5
Толщина [мм] 7

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Уплотнительное кольцо, трубка нагнетаемого воздуха производителя DT SPARE PARTS с артикулом 210215 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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