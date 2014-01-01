|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|210096
|Наименование
|Подвеска, двигатель
|для оригинального номера
|20503552
|Сторона установки
|спереди
|Вес [г]
|2886
|Гарантия
|2 года гарантии
|Ø отверстия 1 [мм]
|13
|Ø отверстия 2 [мм]
|16
|Длина [мм]
|242
|Ширина [мм]
|151
|Высота [мм]
|89
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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