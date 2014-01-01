|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|210093
|Наименование
|Подвеска, двигатель
|Сторона установки
|сзади
|Вес [г]
|3028
|Гарантия
|2 года гарантии
|Ø отверстия [мм]
|15
|Длина [мм]
|190
|Ширина [мм]
|125
|Высота [мм]
|255
|Размер резьбы
|M10 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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