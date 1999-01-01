Внутренний диаметр 30 Наружный диаметр [мм] 72 Высота [мм] 19

Запчасть подшипник маховика Вольво фш 12 (1993-1999) 72x30x19 генератора (BOSCH ОТКРЫТОГО ТИПА) представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 2.10086. У данной детали есть аналоги с номерами: 000625900183, 0023416316, 0531037, 06314203822, 10059, 11588, 1289849. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить подшипник маховика Вольво фш 12 (1993-1999) 72x30x19 генератора (BOSCH ОТКРЫТОГО ТИПА), просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.