|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|210086
|Наименование
|Подшипник маховика Вольво фш 12 (1993-1999) 72x30x19 генератора (BOSCH ОТКРЫТОГО ТИПА)
|Вес [г]
|353
|Гарантия
|2 года гарантии
|Внутренний диаметр
|30
|Наружный диаметр [мм]
|72
|Высота [мм]
|19
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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