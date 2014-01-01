Внутренний диаметр 25 Наружный диаметр [мм] 72 Высота [мм] 19

Запчасть подшипник маховика TD162 представлена по производителю DT с артикулом 2.10085. У данной детали есть аналоги с номерами: 210085, 210085SP, 6306252LS2C5, 1652989. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия подшипник маховика TD162 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.