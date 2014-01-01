|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|210051
|Наименование
|Уплотняющее кольцо, коленчатый вал
|для оригинального номера
|85108352
|Сторона установки
|со стороны коробки передач
|Вес [г]
|200
|Гарантия
|2 года гарантии
|новая модификация
|Внутренний диаметр
|180
|Наружный диаметр [мм]
|205
|Высота [мм]
|15
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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