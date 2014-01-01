Размер резьбы 3/4" x 16 UNF Количество втычных контактов 2

Запчасть импульсный датчик скорости Вольво TD100 TD101F FA/G GA TD120 F 10 1976/1986 Ф 12 1976 1986 Автобус B58 (BR) представлена по производителю DT с артикулом 2.10040. У данной детали есть аналоги с номерами: 210040, 11836. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия импульсный датчик скорости Вольво TD100 TD101F FA/G GA TD120 F 10 1976/1986 Ф 12 1976 1986 Автобус B58 (BR) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.