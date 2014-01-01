|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|210040
|Наименование
|Импульсный датчик скорости VOLVO TD100,TD101F/FA/G/GA,TD120/F10 1976-1986/F12 1976-1986,BUS B58 (BR)
|Вес [г]
|128
|Гарантия
|2 года гарантии
|Размер резьбы
|3/4" x 16 UNF
|Количество втычных контактов
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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