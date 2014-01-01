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Импульсный датчик скорости VOLVO TD100,TD101F/FA/G/GA,TD120/F10 1976-1986/F12 1976-1986,BUS B58 (BR) артикул 210040 DT SPARE PARTS в Алматы

210040 DT SPARE PARTS Импульсный датчик скорости VOLVO TD100,TD101F/FA/G/GA,TD120/F10 1976-1986/F12 1976-1986,BUS B58 (BR)
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 210040
Наименование Импульсный датчик скорости VOLVO TD100,TD101F/FA/G/GA,TD120/F10 1976-1986/F12 1976-1986,BUS B58 (BR)
Вес [г] 128
Гарантия 2 года гарантии
Размер резьбы 3/4" x 16 UNF
Количество втычных контактов 2
Запчасть импульсный датчик скорости Вольво TD100 TD101F FA/G GA TD120 F 10 1976/1986 Ф 12 1976 1986 Автобус B58 (BR) представлена по производителю DT с артикулом 2.10040. У данной детали есть аналоги с номерами: 210040, 11836. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия импульсный датчик скорости Вольво TD100 TD101F FA/G GA TD120 F 10 1976/1986 Ф 12 1976 1986 Автобус B58 (BR) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Импульсный датчик скорости VOLVO TD100,TD101F/FA/G/GA,TD120/F10 1976-1986/F12 1976-1986,BUS B58 (BR) производителя DT SPARE PARTS с артикулом 210040 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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Моторное масло
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Популярные

Популярные

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