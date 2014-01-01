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Запчасть датчик нагрузки Скания представлена по производителю DT с артикулом 1.20024. У данной детали есть аналоги с номерами: 120024, 53624, 120024, 120024, 120024, 1496308, 478495. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик нагрузки Скания на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.