Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 120023 Наименование Датчик положения педали газа Scania P114 Вес [г] 566 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть датчик положения педали газа Скания P114 представлена по производителю DT с артикулом 1.20023. Применяется на Скания 4 серии. У данной детали есть аналоги с номерами: 100179, 120023, 120023, 1364185, 1364185Z, 225002, RLD5A030. Датчики для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить датчик положения педали газа Скания P114, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные датчики для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.