Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 120007 Наименование Педаль акселератора Scania 93/113/143 Вес [г] 616 Гарантия 2 года гарантии

Педаль акселератора Скания 93/113/143 Производитель: DT. Номер: 1.20007 Номера аналогов: 120007, ZX140254, 628508, 120007, 5010460294, 080166, 120140. СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ЗАПЧАСТИ с ГАРАНТИЕЙ от производителя. БЕСПЛАТНЫЙ и ТОЧНЫЙ подбор запчастей за 15 минут. ДОСТАВКА запчастей за 3 ЧАСА без перерывов и выходных. ОТПРАВКА по всему Казахстану и СНГ и странам СНГ в день обращения.