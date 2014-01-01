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Карданный шарнир с крестовиной артикул 119405 DT SPARE PARTS в Алматы

119405 DT SPARE PARTS Карданный шарнир с крестовиной
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 119405
Наименование Карданный шарнир с крестовиной
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля для левостороннего расположения руля
Вес [г] 1032
Гарантия 2 года гарантии

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Карданный шарнир с крестовиной производителя DT SPARE PARTS с артикулом 119405 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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