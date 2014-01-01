Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 119400 Наименование Клапан регулировки рулевой колонки Скания р серии Вес [г] 58,5 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть клапан регулировки рулевой колонки Скания р серии представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.19400. Применяется на Scania P G R T серии, Скания Г П Р Т серии. У данной детали есть аналоги с номерами: 1797971, 2185839, 2185839Z, 300198. Кузовные запчасти в нашей компании ALMA_UG Грузовые запчасти представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить клапан регулировки рулевой колонки Скания р серии, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные кузовные запчасти с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану в день обращения.