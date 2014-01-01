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Гидравлический насос, рулевое управление артикул 119136 DT SPARE PARTS в Алматы

119136 DT SPARE PARTS Гидравлический насос, рулевое управление
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 119136
Наименование Гидравлический насос, рулевое управление
для оригинального номера 2064855
Вид эксплуатации гидравлический
Направление вращения по часовой стрелке
Вес [г] 2797
Виды насосов лопастной насос
Гарантия 2 года гарантии
Размер резьбы на входе M26x1,5
Размер резьбы на выходе M16x1,5
Давление [бар] 170

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Гидравлический насос, рулевое управление производителя DT SPARE PARTS с артикулом 119136 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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