|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|119136
|Наименование
|Гидравлический насос, рулевое управление
|для оригинального номера
|2064855
|Вид эксплуатации
|гидравлический
|Направление вращения
|по часовой стрелке
|Вес [г]
|2797
|Виды насосов
|лопастной насос
|Гарантия
|2 года гарантии
|Размер резьбы на входе
|M26x1,5
|Размер резьбы на выходе
|M16x1,5
|Давление [бар]
|170
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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