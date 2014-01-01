|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|119009
|Наименование
|Наконечник поперечной рулевой тяги
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Вес [г]
|2212
|Гарантия
|2 года гарантии
|Размер конуса [мм]
|30
|Длина резьбы [мм]
|90
|Длина [мм]
|135
|Размер резьбы 1
|M30 x 1,5R
|Размер резьбы 2
|M24 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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