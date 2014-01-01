Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 118970 Наименование Колесо зубчатое внутреннее тормоза-замедлителя КП Scania GRS 890R/900R (1424739) DT Вес [г] 184 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть колесо зубчатое внутреннее тормоза-замедлителя КП Скания GRS 890R/900R (1424739) DT представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.18970. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить колесо зубчатое внутреннее тормоза-замедлителя КП Скания GRS 890R/900R (1424739) DT, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.