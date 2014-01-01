Рабочее давление до [бар] 8,5 Размер резьбы M16 x 1,5

Если вы хотите купить клапан аварийного растормаживания Kassbohrer Sсhmitz аналог AE4247, просто позвоните нам! Применяется на ДАФ, DAF, 95, XF95, XF 95, 95XF, 105, XF105, XF 105, 105XF, 65CF, CF65, 75CF, CF75, 85CF, CF85, LF45, LF 45, LF55, LF 55, F75, Скания 2 серии, 82, 92, 112, 142, Скания 3 серии, 83, 93, 113, 143, Скания 4 серии, 94, 114, 124, 144, 164, Скания 5 серии, Scania P G R T серии, Скания Г П Р Т серии, Шмитц, Schmitz. Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC. У данной детали есть аналоги с номерами: 052190, 054970, 05769451, 07133000, 1055000, 1506448, 2227202. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.