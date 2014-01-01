menu
menu
Алматы
+7 (705) 207 73-59
+7 (705) 207 73-59
Каталог
Каталог
Войти Войти Корзина Корзина

0
Общие каталоги
Масла
Что искали у нас на сайте
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Моторное масло

Моторное масло
Популярные

Популярные

Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Рычаг тормозной (трещотка) (авт.) лев. (Ø38 мм; шлицы-10); 165 мм (+25мм); Scania (2,3 серии) артикул 118910 DT SPARE PARTS в Алматы

118910 DT SPARE PARTS Рычаг тормозной (трещотка) (авт.) лев. (Ø38 мм; шлицы-10); 165 мм (+25мм); Scania (2,3 серии)
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118910
Наименование Рычаг тормозной (трещотка) (авт.) лев. (Ø38 мм; шлицы-10); 165 мм (+25мм); Scania (2,3 серии)
Вид эксплуатации автоматически
Вес [г] 3280
Гарантия 2 года гарантии
Ø отверстия [мм] 16
Расстояние между отверст. (мм) 165
зазубрено слева [мм] 25
привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10
Число зубцов 10
Если вы хотите купить рычаг тормозной (трещотка) (авт.) лев. (Ø38 мм; шлицы-10); 165 мм (+25мм); Скания (2 3 серии), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.18910. У данной детали есть аналоги с номерами: 042402, 04240250, 1112837, 1789563, 233210, 300613, 4W3545. Трещотки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные трещотки тормозные с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.

С этим товаром покупают...

CEI 220391

Тяга рулевая продольная промеж. L=608 Scania 4/P/R/T

DT SPARE PARTS 118637

Трещотка автомат прав. AD1600P (самосвал)

BERAL KBL1993201660

(1993219000016604) НАКЛАДКИ ТОРМОЗНЫЕ

CEI 220079

Тяга продольная SCANIA
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Рычаг тормозной (трещотка) (авт.) лев. (Ø38 мм; шлицы-10); 165 мм (+25мм); Scania (2,3 серии) производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118910 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка

 

 

© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены

Разработано в https://parts-soft.ru

Разработка дизайна - Махаев Никита

Алматы
+7 (705) 207 73-59

г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

Каталог
Общие каталоги
Грузовые

Грузовые
Легковые иномарки

Легковые иномарки
Подбор по марке авто

Подбор по марке авто
Каталог TecDoc

Каталог TecDoc
Оригинальные

Оригинальные
Б/У запчасти

Б/У запчасти
Акция

Акция
Масла
Моторное масло

Моторное масло
Что искали у нас на сайте
Популярные

Популярные

Каталог
Каталог
Профиль
Профиль
Войти
Войти
 Корзина Корзина

0