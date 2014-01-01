Гарантия 2 года гарантии Ø отверстия [мм] 16 Расстояние между отверст. (мм) 165 зазубрено слева [мм] 25 привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10 Число зубцов 10

Если вы хотите купить рычаг тормозной (трещотка) (авт.) лев. (Ø38 мм; шлицы-10); 165 мм (+25мм); Скания (2 3 серии), просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.18910. У данной детали есть аналоги с номерами: 042402, 04240250, 1112837, 1789563, 233210, 300613, 4W3545. Трещотки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные трещотки тормозные с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.