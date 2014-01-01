|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118885
|Наименование
|Тормозной цилиндр с пружинным энергоаккумулятором
|для оригинального номера
|1446042
|Вес [г]
|9385
|Гарантия
|2 года гарантии
|Версия
|Type 24/24
|Высота подъема [мм]
|65
|Длина шатуна [мм]
|70
|Размер резьбы
|M16 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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