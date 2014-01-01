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/ Dt Spare Parts 118885 Тормозной цилиндр с пружинным энергоаккумулятором

Тормозной цилиндр с пружинным энергоаккумулятором артикул 118885 DT SPARE PARTS в Алматы

Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 118885 Наименование Тормозной цилиндр с пружинным энергоаккумулятором для оригинального номера 1446042 Вес [г] 9385 Гарантия 2 года гарантии Версия Type 24/24 Высота подъема [мм] 65 Длина шатуна [мм] 70 Размер резьбы M16 x 1,5 показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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