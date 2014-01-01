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Тормозной цилиндр с пружинным энергоаккумулятором артикул 118885 DT SPARE PARTS в Алматы

118885 DT SPARE PARTS Тормозной цилиндр с пружинным энергоаккумулятором
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118885
Наименование Тормозной цилиндр с пружинным энергоаккумулятором
для оригинального номера 1446042
Вес [г] 9385
Гарантия 2 года гарантии
Версия Type 24/24
Высота подъема [мм] 65
Длина шатуна [мм] 70
Размер резьбы M16 x 1,5
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной цилиндр с пружинным энергоаккумулятором производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118885 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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