|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118792
|Наименование
|Разжимной вал правый d44, L=476 мм, Z=10 тормозного механизма Scania (1342748) Diesel Technic
|Сторона установки
|справа
|Вес [г]
|6029
|Гарантия
|2 года гарантии
|парные номера артикулов
|1.18791
|Диаметр [мм]
|44
|Длина 1 [мм]
|476
|Длина 2 [мм]
|40
|Длина 3 [мм]
|402,5
|привод, зубчатая передача
|SAE 1 1/2'' 10
|Параметр
|Z-cam
|Число зубцов
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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