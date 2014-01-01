Гарантия 2 года гарантии парные номера артикулов 1.18791 Диаметр [мм] 44 Длина 1 [мм] 476 Длина 2 [мм] 40 Длина 3 [мм] 402,5 привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10 Параметр Z-cam Число зубцов 10

Запчасть разжимной вал правый d44 L=476 мм Z=10 тормозного механизма Скания (1342748) Diesel Technic представлена по производителю DT с артикулом 1.18792. У данной детали есть аналоги с номерами: 12621100A, 1342748, 330656. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить разжимной вал правый d44 L=476 мм Z=10 тормозного механизма Скания (1342748) Diesel Technic, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.