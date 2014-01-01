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Разжимной вал правый d44, L=476 мм, Z=10 тормозного механизма Scania (1342748) Diesel Technic артикул 118792 DT SPARE PARTS в Алматы

118792 DT SPARE PARTS Разжимной вал правый d44, L=476 мм, Z=10 тормозного механизма Scania (1342748) Diesel Technic
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118792
Наименование Разжимной вал правый d44, L=476 мм, Z=10 тормозного механизма Scania (1342748) Diesel Technic
Сторона установки справа
Вес [г] 6029
Гарантия 2 года гарантии
парные номера артикулов 1.18791
Диаметр [мм] 44
Длина 1 [мм] 476
Длина 2 [мм] 40
Длина 3 [мм] 402,5
привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10
Параметр Z-cam
Число зубцов 10
Запчасть разжимной вал правый d44 L=476 мм Z=10 тормозного механизма Скания (1342748) Diesel Technic представлена по производителю DT с артикулом 1.18792. У данной детали есть аналоги с номерами: 12621100A, 1342748, 330656. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить разжимной вал правый d44 L=476 мм Z=10 тормозного механизма Скания (1342748) Diesel Technic, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Разжимной вал правый d44, L=476 мм, Z=10 тормозного механизма Scania (1342748) Diesel Technic производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118792 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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