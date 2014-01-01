Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 118787 Наименование Суппорт тормозной Скания 4/R Вес [г] 26860 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть суппорт тормозной Скания 4/R представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.18787. У данной детали есть аналоги с номерами: 1363749, 1473364, 1517004, 1731224, 1756386, 1921155, 571164. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить суппорт тормозной Скания 4/R, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.