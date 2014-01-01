Гарантия 2 года гарантии

Запчасть суппорт тормозной левый Скания 4/R представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.18785. У данной детали есть аналоги с номерами: K040953K50, RX9103124, RZ9103124. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить суппорт тормозной левый Скания 4/R, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.