Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS № Производителя 118781 Наименование Суппорт тормозной левый Скания 4/R F+R Вес [г] 29200 Гарантия 2 года гарантии

Запчасть суппорт тормозной левый Скания 4/R F+R представлена по производителю DIESEL TECHNIC с артикулом 1.18781. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить суппорт тормозной левый Скания 4/R F+R, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.