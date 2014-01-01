Гарантия 2 года гарантии Ø отверстия [мм] 6,9 Ширина [мм] 254

Запчасть колодка тормозныя задняя 10' 254 мм Скания (1104545) DT представлена по производителю DT с артикулом 1.18772. У данной детали есть аналоги с номерами: 118772, 300217, 1104549, 44387, JBS205, 1104545, BSSV42. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодка тормозныя задняя 10' 254 мм Скания (1104545) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.