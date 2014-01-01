|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118772
|Наименование
|Колодка тормозныя задняя 10' - 254 мм Scania (1104545) DT
|Тормозная колодка
|без накладок
|Вес [г]
|9250
|Гарантия
|2 года гарантии
|Ø отверстия [мм]
|6,9
|Ширина [мм]
|254
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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