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Колодка тормозныя задняя 10' - 254 мм Scania (1104545) DT артикул 118772 DT SPARE PARTS в Алматы

118772 DT SPARE PARTS Колодка тормозныя задняя 10' - 254 мм Scania (1104545) DT
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118772
Наименование Колодка тормозныя задняя 10' - 254 мм Scania (1104545) DT
Тормозная колодка без накладок
Вес [г] 9250
Гарантия 2 года гарантии
Ø отверстия [мм] 6,9
Ширина [мм] 254
Запчасть колодка тормозныя задняя 10' 254 мм Скания (1104545) DT представлена по производителю DT с артикулом 1.18772. У данной детали есть аналоги с номерами: 118772, 300217, 1104549, 44387, JBS205, 1104545, BSSV42. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодка тормозныя задняя 10' 254 мм Скания (1104545) DT на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Колодка тормозныя задняя 10' - 254 мм Scania (1104545) DT производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118772 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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