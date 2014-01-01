Гарантия 2 года гарантии Ø отверстия [мм] 6,9 Ширина [мм] 203

Запчасть колодка тормозная 203 мм Скания передняя 1.18771 представлена по производителю DT с артикулом 1.18771. У данной детали есть аналоги с номерами: 118771, 300216, 1104548, 44388, JBS204, 1104544, SCA110454. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодка тормозная 203 мм Скания передняя 1.18771 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.