Гарантия 2 года гарантии Ø отверстия [мм] 6,9 Ширина [мм] 178

Запчасть колодка тормозная 413x178; (накладки 19931) представлена по производителю DT с артикулом 1.18770. У данной детали есть аналоги с номерами: 118770, 300218, 1104547, JBS203, 1104543, BSSV40. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия колодка тормозная 413x178; (накладки 19931) на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.