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Тормозной диск артикул 118760 DT SPARE PARTS в Алматы

118760 DT SPARE PARTS Тормозной диск
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118760
Наименование Тормозной диск
Сторона установки передний мост, Задний мост
Тип тормозного диска с внутренней вентиляцией
Вес [г] 28500
Гарантия 2 года гарантии
Наружный диаметр [мм] 430
Ø фаски [мм] 237
Высота [мм] 131
Толщина тормозного диска (мм) 45
Минимальная толщина [мм] 37
Количество отверстий 10
Размер резьбы M16 x 1,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Тормозной диск производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118760 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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