|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118760
|Наименование
|Тормозной диск
|Сторона установки
|передний мост, Задний мост
|Тип тормозного диска
|с внутренней вентиляцией
|Вес [г]
|28500
|Гарантия
|2 года гарантии
|Наружный диаметр [мм]
|430
|Ø фаски [мм]
|237
|Высота [мм]
|131
|Толщина тормозного диска (мм)
|45
|Минимальная толщина [мм]
|37
|Количество отверстий
|10
|Размер резьбы
|M16 x 1,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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