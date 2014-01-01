Диаметр барабана [мм] 413 Ø отверстия [мм] 16,5 Ø фаски [мм] 320 Ø отверстия ступицы [мм] 280 Высота [мм] 152 Тормозной путь (мм) 142 Количество отверстий 6

Запчасть барабан тормозной 413*136*152 представлена по производителю DT с артикулом 1.18714. У данной детали есть аналоги с номерами: 118714 Барабаны тормозные в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия барабан тормозной 413*136*152 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные барабаны тормозные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.