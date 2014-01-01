|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118714
|Наименование
|Барабан тормозной 413*136*152
|Вес [г]
|39240
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр барабана [мм]
|413
|Ø отверстия [мм]
|16,5
|Ø фаски [мм]
|320
|Ø отверстия ступицы [мм]
|280
|Высота [мм]
|152
|Тормозной путь (мм)
|142
|Количество отверстий
|6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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