|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118707
|Наименование
|Барабан тормозной Scania 413*190(178)*253(252.5
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [г]
|56600
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр барабана [мм]
|413
|Ø отверстия [мм]
|23,5
|Ø фаски [мм]
|335
|Ø отверстия ступицы [мм]
|295
|Высота [мм]
|254
|Тормозной путь (мм)
|185,5
|Количество отверстий
|10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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