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Барабан тормозной Scania 413*190(178)*253(252.5 артикул 118707 DT SPARE PARTS в Алматы

118707 DT SPARE PARTS Барабан тормозной Scania 413*190(178)*253(252.5
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118707
Наименование Барабан тормозной Scania 413*190(178)*253(252.5
Сторона установки передний мост
Вес [г] 56600
Гарантия 2 года гарантии
Диаметр барабана [мм] 413
Ø отверстия [мм] 23,5
Ø фаски [мм] 335
Ø отверстия ступицы [мм] 295
Высота [мм] 254
Тормозной путь (мм) 185,5
Количество отверстий 10
Запчасть барабан тормозной Скания 413*190(178)*253(252.5 представлена по производителю DT с артикулом 1.18707. У данной детали есть аналоги с номерами: 118707, 3102, 932501, S40, S40GOR4, MBD1016, 030903002030. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия барабан тормозной Скания 413*190(178)*253(252.5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Барабан тормозной Scania 413*190(178)*253(252.5 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118707 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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