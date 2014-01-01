Гарантия 2 года гарантии Диаметр барабана [мм] 413 Ø отверстия [мм] 23,5 Ø фаски [мм] 335 Ø отверстия ступицы [мм] 295 Высота [мм] 254 Тормозной путь (мм) 185,5 Количество отверстий 10

Запчасть барабан тормозной Скания 413*190(178)*253(252.5 представлена по производителю DT с артикулом 1.18707. У данной детали есть аналоги с номерами: 118707, 3102, 932501, S40, S40GOR4, MBD1016, 030903002030. Запчасти тормозной системы в нашей компании Грузовые запчасти 'Alma_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия барабан тормозной Скания 413*190(178)*253(252.5 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти тормозной системы с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.