|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118681
|Наименование
|Шланг тормозной SCANIA
|для оригинального номера
|1123479
|Сторона установки
|Задний мост, передний мост
|Вес [г]
|303
|Гарантия
|2 года гарантии
|Длина [мм]
|720
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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