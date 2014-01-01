Вес [г] 303 Гарантия 2 года гарантии Длина [мм] 720

Запчасть Шланг тормозной Скания представлена по производителю DT с артикулом 118681. У данной детали есть аналоги с номерами: 041195, 1123479. ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем только сертифицированные ВИРТУАЛЬНЫЕ СКЛАДЫ с гарантией от производителя. Чтобы найти нужные вам запчасти DT для грузовиков или полуприцепов - просто позвоните нам. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.