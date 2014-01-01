|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118680
|Наименование
|Шланг тормозной ø12x600 - 3/8' Scania 4 Series 94, 114, 124, 144, 164; P/G/R/T Series; Scania Bus AR
|Сторона установки
|Задний мост, передний мост
|Вес [г]
|277
|Гарантия
|2 года гарантии
|парные номера артикулов
|1.28111
|Длина [мм]
|600
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Шланг тормозной ø12x600 - 3/8' Scania 4 Series 94, 114, 124, 144, 164; P/G/R/T Series; Scania Bus AR производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118680 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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