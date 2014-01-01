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Шланг тормозной ø12x600 - 3/8' Scania 4 Series 94, 114, 124, 144, 164; P/G/R/T Series; Scania Bus AR артикул 118680 DT SPARE PARTS в Алматы

118680 DT SPARE PARTS Шланг тормозной ø12x600 - 3/8' Scania 4 Series 94, 114, 124, 144, 164; P/G/R/T Series; Scania Bus AR
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118680
Наименование Шланг тормозной ø12x600 - 3/8' Scania 4 Series 94, 114, 124, 144, 164; P/G/R/T Series; Scania Bus AR
Сторона установки Задний мост, передний мост
Вес [г] 277
Гарантия 2 года гарантии
парные номера артикулов 1.28111
Длина [мм] 600
Запчасть шланг тормозной ø12x600 3 8' Скания 4 Серия 94 114 124 144 164; P/G/R/T Series; Скания Автобус AR представлена по производителю DT с артикулом 1.18680. У данной детали есть аналоги с номерами: 118680, 041191, 1123476. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шланг тормозной ø12x600 3 8' Скания 4 Серия 94 114 124 144 164; P/G/R/T Series; Скания Автобус AR на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Шланг тормозной ø12x600 - 3/8' Scania 4 Series 94, 114, 124, 144, 164; P/G/R/T Series; Scania Bus AR производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118680 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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Популярные

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