Гарантия 2 года гарантии парные номера артикулов 1.28111 Длина [мм] 600

Запчасть шланг тормозной ø12x600 3 8' Скания 4 Серия 94 114 124 144 164; P/G/R/T Series; Скания Автобус AR представлена по производителю DT с артикулом 1.18680. У данной детали есть аналоги с номерами: 118680, 041191, 1123476. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия шланг тормозной ø12x600 3 8' Скания 4 Серия 94 114 124 144 164; P/G/R/T Series; Скания Автобус AR на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.