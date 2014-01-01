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Цилиндр горного тормоза Скания мотор DC16 (подходит на Вольво FH4) артикул 118672 DT SPARE PARTS в Алматы

118672 DT SPARE PARTS Цилиндр горного тормоза Скания мотор DC16 (подходит на Вольво FH4)
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118672
Наименование Цилиндр горного тормоза Скания мотор DC16 (подходит на Вольво FH4)
Вес [г] 569
Гарантия 2 года гарантии
Диаметр [мм] 50
Высота подъема [мм] 53
Размер резьбы M10
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Цилиндр горного тормоза Скания мотор DC16 (подходит на Вольво FH4) производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118672 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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