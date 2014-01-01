|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118672
|Наименование
|Цилиндр горного тормоза Скания мотор DC16 (подходит на Вольво FH4)
|Вес [г]
|569
|Гарантия
|2 года гарантии
|Диаметр [мм]
|50
|Высота подъема [мм]
|53
|Размер резьбы
|M10
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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