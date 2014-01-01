Рабочее давление до [бар] 10 Опережение [бар] 0,4 Размер резьбы M16 x 1,5

Запчасть кран управления тормозами прицепа Скания 4 серии представлена по производителю DT с артикулом 1.18654. Также в наличии кран ебс управления прицепом Скания 5 серии K020623N50. У данной детали есть аналоги с номерами: 118654, 1504970, 20424432, 571194, 1331721, 15580400, 1331721. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кран управления тормозами прицепа Скания на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.