Рабочее давление до [бар] 10 Высота подъема [мм] 7,5 Размер резьбы 1 M12 x 1,5 Размер резьбы 2 M26 x 1,5

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