|Производитель / Поставщик
|DT SPARE PARTS
|№ Производителя
|118650
|Наименование
|Кран тормозной 4-серия
|Вес [г]
|1600
|Гарантия
|2 года гарантии
|Рабочее давление до [бар]
|9
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Кран тормозной 4-серия производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118650 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита