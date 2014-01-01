Рабочее давление до [бар] 9

Если вы хотите купить кран тормозной 4 серия, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю DIESEL TECHNIC. У данной детали есть аналоги с номерами: 0481064603, 0481064603000, 05579450, 05711446, 09012180, 118655, 118655OEM. Краны и запчасти пневмосистемы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные краны и запчасти пневмосистемы с гарантией от производителя DIESEL TECHNIC.