Гарантия 2 года гарантии Ø отверстия [мм] 16 Расстояние между отверст. (мм) 165 зазубрено справа [мм] 25 привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10 Число зубцов 10

Запчасть трещетка Скания автомат правая Ø38 мм; шлицы-10 165 мм (+25мм) 1.18637 представлена по производителю DT с артикулом 1.18637. Применяется на 82, 92, 112, 142, 83, 93, 113, 143, Скания 3 серии, Скания 2 серии. У данной детали есть аналоги с номерами: 1112838, 118637, 1789564, 337390, 394188, 4W3540, 58034. Трещотки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить трещетка Скания автомат правая Ø38 мм; шлицы-10 165 мм (+25мм) 1.18637, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные трещотки тормозные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.