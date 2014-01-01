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Трещетка Скания автомат правая Ø38 мм; шлицы-10 165 мм (+25мм) 1.18637 артикул 118637 DT SPARE PARTS в Алматы

118637 DT SPARE PARTS Трещетка Скания автомат правая Ø38 мм; шлицы-10 165 мм (+25мм) 1.18637
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118637
Наименование Трещетка Скания автомат правая Ø38 мм; шлицы-10 165 мм (+25мм) 1.18637
Вид эксплуатации автоматически
Вес [г] 3325
Гарантия 2 года гарантии
Ø отверстия [мм] 16
Расстояние между отверст. (мм) 165
зазубрено справа [мм] 25
привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10
Число зубцов 10
Запчасть трещетка Скания автомат правая Ø38 мм; шлицы-10 165 мм (+25мм) 1.18637 представлена по производителю DT с артикулом 1.18637. Применяется на 82, 92, 112, 142, 83, 93, 113, 143, Скания 3 серии, Скания 2 серии. У данной детали есть аналоги с номерами: 1112838, 118637, 1789564, 337390, 394188, 4W3540, 58034. Трещотки тормозные в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить трещетка Скания автомат правая Ø38 мм; шлицы-10 165 мм (+25мм) 1.18637, просто позвоните нам! Мы продаем только сертифицированные трещотки тормозные с гарантией от производителя DT. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Трещетка Скания автомат правая Ø38 мм; шлицы-10 165 мм (+25мм) 1.18637 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118637 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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