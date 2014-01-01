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Трещетка Скания П Р серия механическая правая Ø38 мм шлицы-10 артикул 118636 DT SPARE PARTS в Алматы

118636 DT SPARE PARTS Трещетка Скания П Р серия механическая правая Ø38 мм шлицы-10
Производитель / Поставщик DT SPARE PARTS
№ Производителя 118636
Наименование Трещетка Скания П Р серия механическая правая Ø38 мм шлицы-10
Вид эксплуатации ручной
Вес [г] 2691
Гарантия 2 года гарантии
Ø отверстия [мм] 14
Расстояние между отверст. (мм) 165
зазубрено справа [мм] 65
привод, зубчатая передача SAE 1 1/2'' 10
Число зубцов 10

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Трещетка Скания П Р серия механическая правая Ø38 мм шлицы-10 производителя DT SPARE PARTS с артикулом 118636 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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